Максим Галкин показал отношение своих детей к органной музыке

Максим Галкин в соцсети Instagram показал видеозапись со своими детьми. "На концерте в соборе. Отношение к органной музыке у детей оказалось немного разным", – гласит подпись юмориста под видео. Видео, как дочка Галкина и Пугачевой сказку рассказывает

Пока Гарри с восторгом слушал мелодию, его сестра устроила безмолвное представление с помощью глаз.

"Лиза ходячая комедия", "Лиза как всегда артистка", "Умора", "Дети просто чудо! Все эмоции на их личиках можно разглядеть", - пишут поклонники.