Максим Галкин показал отношение своих детей к органной музыке
5 сентября 2018, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]
Максим Галкин в соцсети Instagram показал видеозапись со своими детьми. "На концерте в соборе. Отношение к органной музыке у детей оказалось немного разным", – гласит подпись юмориста под видео.
Пока Гарри с восторгом слушал мелодию, его сестра устроила безмолвное представление с помощью глаз.
"Лиза ходячая комедия", "Лиза как всегда артистка", "Умора", "Дети просто чудо! Все эмоции на их личиках можно разглядеть", - пишут поклонники.
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