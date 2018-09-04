Поклонники поражены внешним сходством Оксаны Федоровой и ее сына

Известная телеведущая Оксана Федорова не слишком часто показывает фотографии своих детей поклонникам. Однако недавно знаменитость продемонстрировала новый снимок, на котором запечатлены ее сын и дочь.

Подписчики отметили, что шестилетний Федор невероятно похож внешне на свою звездную маму – он тоже темноволосый, с красивыми и правильными чертами лица. Известно, что мальчик пока ходит в детский сад, однако уже в следующем году отправится в школу.

Фолловеры также отметили, что четырехлетняя дочь Оксаны Елизавета растет настоящей красавицей. На фотографии можно увидеть, что у девочки длинные светлые волосы и мягкие черты лица. Многие, однако, считают, что она больше похожа на своего папу.