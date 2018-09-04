Как стало известно, Юлия Началова представила нового избранника и даже познакомила его с бывшим мужем. Она ведет активный образ жизни. Так, вчера Юлия проводила дочь Веру в шестой класс.

На открытии турецкого ресторана Началова представила своего нового избранника - Вячеслава. Однако подробностями она делиться пока не собирается, чтобы не торопить события. Об этом пишет NEWS.ru.

На открытии ресторана актриса подчеркнула то, что её новый избранник знаком с бывшим супругом.