Неизвестные ограбили актрису Анастасию Заворотнюк, ущерб составил миллион рублей
4 сентября 2018, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк обокрали. Согласно последней информации, общий ущерб от ограбления составил 1 млн рублей.
Злоумышленники проникли в загородный дом артистки, расположенный в Новой Москве, и забрали дорогостоящие браслеты и кольцо, передает во вторник, 4 сентября, портал teleprogramma.pro. В настоящий момент все обстоятельства случившегося устанавливает полиция, преступники разыскиваются.
Пока ни сама Анастасия Заворотнюк, ни члены ее семьи никак не прокомментировали информацию о происшествии, случившемся в особняке.
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