Неизвестные ограбили актрису Анастасию Заворотнюк, ущерб составил миллион рублей

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк обокрали. Согласно последней информации, общий ущерб от ограбления составил 1 млн рублей.

Злоумышленники проникли в загородный дом артистки, расположенный в Новой Москве, и забрали дорогостоящие браслеты и кольцо, передает во вторник, 4 сентября, портал teleprogramma.pro. В настоящий момент все обстоятельства случившегося устанавливает полиция, преступники разыскиваются.

Пока ни сама Анастасия Заворотнюк, ни члены ее семьи никак не прокомментировали информацию о происшествии, случившемся в особняке.