Алла Пугачева и Лайма Вайкуле поразили поклонников красотой и молодостью

Российский музыкант Игорь Николаев продемонстрировал в соцсети снимок, на котором он запечатлен со своими коллегами Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле. Внешний вид женщин восхитил поклонников.

На фотографии можно увидеть, как артисты сидят на свежем воздухе и, по словам самого Николаева, "прощаются с летом". На этом кадре певицы выглядят невероятно стильными и молодыми. Они обе надели черные модные наряды и подобрали необычные украшения. Особенно фанаты отметили удачный макияж Пугачевой, который омолодил ее на десяток лет, передает портал teleprogramma.pro.

Подписчики Николаева убеждены, что Алла Пугачева и Лайма Вайкуле смогли обмануть течение времени или раскрыли секрет вечной красоты.