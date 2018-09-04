Алла Пугачева и Лайма Вайкуле поразили поклонников красотой и молодостью
4 сентября 2018, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]
Российский музыкант Игорь Николаев продемонстрировал в соцсети снимок, на котором он запечатлен со своими коллегами Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле. Внешний вид женщин восхитил поклонников.
На фотографии можно увидеть, как артисты сидят на свежем воздухе и, по словам самого Николаева, "прощаются с летом". На этом кадре певицы выглядят невероятно стильными и молодыми. Они обе надели черные модные наряды и подобрали необычные украшения. Особенно фанаты отметили удачный макияж Пугачевой, который омолодил ее на десяток лет, передает портал teleprogramma.pro.
Подписчики Николаева убеждены, что Алла Пугачева и Лайма Вайкуле смогли обмануть течение времени или раскрыли секрет вечной красоты.
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