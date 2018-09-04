РПЦ не нравится участие Шнурова и Басты в проекте «Голос»

Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата Александр Щипков выразил сомнение, что Василий Вакуленко и Сергей Шнуров должны быть наставниками в телевизионном шоу «Голос». Шнуров переплюнул всех, на "Голосе" он появился с очередной пассией

По словам Щипкова, у музыкантов «хромает качество языка», это выражается не только в употреблении ненормативной лексики, а и просто в качестве самих текстов. Он считает, что Баста и Шнур, безусловно, талантливы, но хорошими наставниками вряд ли смогут быть.

Представителю церкви непонятна цель организаторов шоу, которые сделали такой выбор в новом сезоне.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Спас».