РПЦ не нравится участие Шнурова и Басты в проекте «Голос»
4 сентября 2018, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата Александр Щипков выразил сомнение, что Василий Вакуленко и Сергей Шнуров должны быть наставниками в телевизионном шоу «Голос».
По словам Щипкова, у музыкантов «хромает качество языка», это выражается не только в употреблении ненормативной лексики, а и просто в качестве самих текстов. Он считает, что Баста и Шнур, безусловно, талантливы, но хорошими наставниками вряд ли смогут быть.
Представителю церкви непонятна цель организаторов шоу, которые сделали такой выбор в новом сезоне.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Спас».
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