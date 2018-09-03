Актриса Светалана Иванова рассказала, как быстро похудела после родов

Известная российская актриса Светлана Иванова четыре месяца назад стала матерью во второй раз, однако уже сейчас может похвастаться стройной фигурой. Звезда решила поделиться своим секретом похудения.

Светлана сообщила, что ее метод потери лишних килограммов весьма прост – грудное вскармливание по требованию, а также съемка одновременно в двух сериалах. В эффективности такого способа сомневаться не приходится – Иванова может надеть абсолютно любой наряд, который лишь подчеркнет ее тонкую талию, стройные ноги и худые руки.

Отметим, что актриса почти ничего не рассказывает о своей личной жизни. Свою вторую беременность она держала в секрете, а имя малышки она не сообщила поклонникам до сих пор.