В Сети обсуждают, как были одеты Волочкова с дочкой на школьной "линейке"
3 сентября 2018, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]
Анастасия Волочкова отвела свою дочь Ариадну в седьмой класс. Для торжественной школьной линейки балерина выбрала длинное платье с глубоким декольте и огромным вырезом до бедра. Фото с дочерью она выложила в соцсети.
Подписчики Волочковой считают, что наряд Анастасии довольно пошлый, при этом Ариша одета довольно бедно, убого.По их мнению, платье балерины скорее для пляжа, а костюм и обувь дочери - полная безвкусица. Досталось и прическе девочки: было бы лучше, если бы волосы были убраны.
"Первый раз в седьмой класс. Как быстро летит время. А я порву свою линейку в балетном училище на улице Росси в Питере", - подписала фото Волочкова. Последнее предложение также вызвало у фанатов некоторое, так скажем, недоумение.
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