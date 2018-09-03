Анастасия Волочкова отвела свою дочь Ариадну в седьмой класс. Для торжественной школьной линейки балерина выбрала длинное платье с глубоким декольте и огромным вырезом до бедра. Фото с дочерью она выложила в соцсети. Волочкову раскритиковали за неприемлемый для храма наряд

Подписчики Волочковой считают, что наряд Анастасии довольно пошлый, при этом Ариша одета довольно бедно, убого.По их мнению, платье балерины скорее для пляжа, а костюм и обувь дочери - полная безвкусица. Досталось и прическе девочки: было бы лучше, если бы волосы были убраны.

"Первый раз в седьмой класс. Как быстро летит время. А я порву свою линейку в балетном училище на улице Росси в Питере", - подписала фото Волочкова. Последнее предложение также вызвало у фанатов некоторое, так скажем, недоумение.