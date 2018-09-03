Лена Летучая собирала пустые бутылки в Баку

Известная телеведущая Лена Летучая в этом году впервые побывала в столице Азербайджана Баку. По ее словам, гостеприимство этого города поражает. Но была все же и ложка дегтя в бочке меда. "В ожидании чуда": поклонники Летучей обсуждают ее беременность

Лена прилетела на фестиваль "Жара". Прогуливаясь по центральным улицам города, с удивлением отметила, что очень популярна: встречные люди узнавали ее в лицо, пишет "Собеседник".

Однако, когда она с супругом поднималась по лестнице, чтобы полюбоваться на панораму города "с высоты птичьего полета", то случайно обратила внимание на нишу за памятником.

В ней ведущая обнаружила большое количество пустых бутылок. По словам самой известной Ревизорро страны, ей стало настолько обидно, что она сама полезла все эти бутылки собирать.

На своих страницах в социальных сетях Летучая давно призывает подписчиков заботиться об экологии: сортировать мусор, не выкидывать израсходованные батарейки и просто бережно относиться к окружающей среде.