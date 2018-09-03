Лена Летучая собирала пустые бутылки в Баку
3 сентября 2018, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая Лена Летучая в этом году впервые побывала в столице Азербайджана Баку. По ее словам, гостеприимство этого города поражает. Но была все же и ложка дегтя в бочке меда.
Лена прилетела на фестиваль "Жара". Прогуливаясь по центральным улицам города, с удивлением отметила, что очень популярна: встречные люди узнавали ее в лицо, пишет "Собеседник".
Однако, когда она с супругом поднималась по лестнице, чтобы полюбоваться на панораму города "с высоты птичьего полета", то случайно обратила внимание на нишу за памятником.
В ней ведущая обнаружила большое количество пустых бутылок. По словам самой известной Ревизорро страны, ей стало настолько обидно, что она сама полезла все эти бутылки собирать.
На своих страницах в социальных сетях Летучая давно призывает подписчиков заботиться об экологии: сортировать мусор, не выкидывать израсходованные батарейки и просто бережно относиться к окружающей среде.
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