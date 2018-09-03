Наталья Водянова попрощалась с летом, опубликовав "закатный" снимок с сыном
3 сентября 2018, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
Супермодель Наталья Водянова опубликовала в Instagram очень романтичную фотографию, сделанную на фоне моря на закате с младшим сыном. Она назвала лето незабываемым и теперь готова к рабочим будням.
Фото вызвало множество восхищенных комментариев у подписчиков Натальи.
Как отметила Водянова, это лето принесло ей много впечатлений, у нее получилось провести время с родными и любимыми, а поскольку детишки уже подросли, модель смогла провести время для себя. "Давно не могла этого себе позволить", - отметила Наталья.
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