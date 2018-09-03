Супермодель Наталья Водянова опубликовала в Instagram очень романтичную фотографию, сделанную на фоне моря на закате с младшим сыном. Она назвала лето незабываемым и теперь готова к рабочим будням.

Фото вызвало множество восхищенных комментариев у подписчиков Натальи.

Как отметила Водянова, это лето принесло ей много впечатлений, у нее получилось провести время с родными и любимыми, а поскольку детишки уже подросли, модель смогла провести время для себя. "Давно не могла этого себе позволить", - отметила Наталья.