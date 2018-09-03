Ирина Безрукова сразила поклонников своей красотой на детской фотографии

Известная российская актриса Ирина Безрукова в честь начала учебного года продемонстрировала свою школьную фотографию. Поклонники были поражены красотой артистки, которая была очевидна уже в детстве.

На снимке, о котором идет речь, Ирина запечатлена в школьной форме. На ней нет ни капли макияжа, а в ее ушах можно заметить деликатные сережки. Актриса призналась, что перед съемкой для школьного альбома у нее поднялась высокая температура, поэтому у нее не было настроения приукрашивать себя, передает портал teleprogramma.pro.

Подписчики, однако, отметили, что истинную красоту невозможно спрятать и даже болезнь не сделала Ирину менее привлекательной.

Отметим, что в настоящий момент Безруковой 53 года, однако она выглядит значительно моложе. Актриса утверждает, что ей в этом помогает правильное питание и тщательный уход за собой.