Лидер группы Roxette: Россия - чудесная страна
2 сентября 2018, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]
В интервью «Пятому каналу» лидер популярной шведской группы Roxette Пер Гессле сказал, что считает Россию «чудесной страной» и хотел бы повторить большой тур по стране.
Музыкант рассказал, что уже не в первый раз выступает в России. «Мы начали с Владивостока, а закончили Москвой и Санкт-Петербургом, - поделился Пер. Это было чудесное время, замечательные люди, прекрасные места. Россия очень большая страна». Он также добавил, что Санкт-Петербург немного похож на Стокгольм и Париж.
В дальнейшем музыкант планирует выступить, там, «где еще не играл никто».
Осенью 2018 года Пара Гессле вернется в Россию, чтобы дать сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес