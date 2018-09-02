Лидер группы Roxette: Россия - чудесная страна

В интервью «Пятому каналу» лидер популярной шведской группы Roxette Пер Гессле сказал, что считает Россию «чудесной страной» и хотел бы повторить большой тур по стране.

Музыкант рассказал, что уже не в первый раз выступает в России. «Мы начали с Владивостока, а закончили Москвой и Санкт-Петербургом, - поделился Пер. Это было чудесное время, замечательные люди, прекрасные места. Россия очень большая страна». Он также добавил, что Санкт-Петербург немного похож на Стокгольм и Париж.

В дальнейшем музыкант планирует выступить, там, «где еще не играл никто».

Осенью 2018 года Пара Гессле вернется в Россию, чтобы дать сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.