Дочь Юдашкина опубликовала фото постаревшего отца, борющегося с онкологией

Дочь 54-летнего Валентина Юдашкина Галина разместила в соцсети фото со своим отцом. Проходящий реабилитацию после долгой болезни Юдашкин явно измотан, уставший и сильно постаревший.

Поклонники знаменитого модельера обеспокоены изменениями в его внешности.

Весной прошлого года Юдашкин признался, что серьёзно болен раком. Сейчас семья Юдашкиных проводит свой отдых в Карелии.

"Храни Вас Бог! Вы замечательные!", "королю Российской моды желаю огромного здоровья, порядочному, интеллигентному, доброму, солнечному, человеку".