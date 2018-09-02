Дочь Юдашкина опубликовала фото постаревшего отца, борющегося с онкологией
2 сентября 2018, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь 54-летнего Валентина Юдашкина Галина разместила в соцсети фото со своим отцом. Проходящий реабилитацию после долгой болезни Юдашкин явно измотан, уставший и сильно постаревший.
Поклонники знаменитого модельера обеспокоены изменениями в его внешности.
Весной прошлого года Юдашкин признался, что серьёзно болен раком. Сейчас семья Юдашкиных проводит свой отдых в Карелии.
"Храни Вас Бог! Вы замечательные!", "королю Российской моды желаю огромного здоровья, порядочному, интеллигентному, доброму, солнечному, человеку".
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