Наташе Королевой подарили хвост, который она с радостью нацепила, записав видео

Самая главная «русалка» страны - певица Наташа Королева наконец-то обрела хвост. На своей странице в Instagram она радостно примерила его и сразу же опробовала в водах Средиземного моря на отдыхе в Израиле.

Забавное видео очень порадовала подписчиков Королевой, которые восхитились жизнелюбием 45-летней артистки и ее прекрасной фигурой.

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)31 Авг 2018 в 11:42 PDT

«Вот такой русалки нам в Израиле не хватает», «Спасибо за хорошее настроение! И браво за смелость и позитив! Посмеялись от души», «А где дельфин?», - задали вопрос пользователи в комментариях, явно намекая не на Николаева.