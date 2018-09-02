Наташе Королевой подарили хвост, который она с радостью нацепила, записав видео
2 сентября 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
Самая главная «русалка» страны - певица Наташа Королева наконец-то обрела хвост. На своей странице в Instagram она радостно примерила его и сразу же опробовала в водах Средиземного моря на отдыхе в Израиле.
Забавное видео очень порадовала подписчиков Королевой, которые восхитились жизнелюбием 45-летней артистки и ее прекрасной фигурой.
«Вот такой русалки нам в Израиле не хватает», «Спасибо за хорошее настроение! И браво за смелость и позитив! Посмеялись от души», «А где дельфин?», - задали вопрос пользователи в комментариях, явно намекая не на Николаева.
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