Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич вспомнил, как Иосиф Кобзон дал ему совет, который, по мнению мэтра, должен был помочь карьере тогда еще молодого музыканта. По мнению Кобзона секрет популярности прост - надо пойти на поклон к власти. Правда формулировка была несколько иная.

«Между нами были очень хорошие отношения. Мы когда работали ещё в “Росконцерте”, Кобзон приходил несколько раз на худсоветы. Пытался безуспешно нам пробить право на выступления в Москве. Ничего, правда, из этого не вышло. Он старался помочь…При этом идеология у него была совершенно определённая. Он мне объяснял, что, если мы хотим нормально существовать, надо властям подставить задницу – тогда они вставят туда цветочек. А я ему сказал, что я не хочу никому подставлять задницу, включая властей. Он сказал: “Ну, трудно вам будет”»? – вспоминал Макаревич в эфире одной из московских радиостанций.

Надо ли говорить, что советом Макаревич не воспользовался и постепенно группа «Машина времени» из запрещенных музыкантов превратилась в культовую и популярную рок-группу. Сегодня в день похорон Кобзона цитату Мараревича разместил на своей странице скандальный актер Стас Садальский, и многие из подписчиков решили, что таким образом он выразил свое отношение мэтру эстрады.

Пользователи, оказавшиеся по разные стороны баррикад, яростно скрестили копья. «Тоже мне - «борец с системой». Уже давно никто не понимает зачем ему этот образ борца, ведь он же ничего, совсем ничего не сделал, зато других обгадить всегда готов», «Смотреть на него противно, не то что его высказывания читать-не верю ни одному его слову-предатель!», «Дай Бог чтоб столько людей вспомнили Макаревича добрым словом, сколько вспоминают людей Кобзона, который им помог», - писали защитники и почитатели Кобзона.

«Если уж цитируете хрестоматийные истины, то делайте это правильно. "О мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды". Вот Макар и сказал правду! Вы думаете, он его одного уговаривал прогнуться?»,«Весь шоу-бизнес с букетом в заднице! Ничего нового!» «Макаревич всегда имел и имеет свою точку зрения и смело об этом заявлял. И спасибо ему за это!»,- не соглашались с мнением большинства другие.