Колхозное шоу и прокуренная фонограмщица, критик о Баскове и Аллегровой

Музыкальный критик Сергей Соседов никогда не скупился на нелестные слова в адрес российских исполнителей первой величины. На сей раз досталось Николаю Баскову и Ирине Аллегровой. Шоу «золотого голова России» он назвал «колхозным утренником», а «императрицу» «прокуренной и безголосой фонограмщицей».

«Такие артисты, как Басков и Аллегрова, развратили людей и испортили их вкус. Шоу Баскова – колхозное, плохо срежиссированное и абсолютно самодеятельное. Новогодний утренник в детском саду с дорогим антуражем. Чушь собачья! Все его песни на один манер, все плохие – хитов мало. Я не знал, куда деваться от этого безобразия вопиющего. Как могли такому вокалисту дать диплом? За такое пение, которое явил он на концерте, из консерватории выгоняют. Весь концерт орал диким голосом», - поделился своим мнением Сергей Соседов с «Собеседником».

Несмотря на то, что и Баской и Аллегрова собирают полные залы, журналист их ни звездами, ни артистами в принципе не готов считать. Он уверен, что именно плохие артисты целому поколению испортили вкус, а люди кабацкие ужимки и вульгарное поведение на сцене еще долго будут принимать на ура.

«Она круто плюсует (поет под фонограмму) в образе стервозной и вульгарной женщины. Она груба и неженственна. Голос ее немузыкальный. Я так понимаю, что у нее несмыкание связок. Она поет плохо даже на фонограмме, вся прокуренная. Какая она певица? От нее исходит грубый рык какой-то, как у мужика. Это невозможно слушать», - высказался музыкальный критик об Ирине Аллегровой.

Напомним, что и Ирина Аллегрова еще в 2012 году объявила о своем уходе со сцены, чтобы заняться бизнесом и даже объездила с прощальным туром всю Россию, США, Германию и Израиль. Но, видимо, бизнес все же не конек «императрицы», и через три года она поняла, что зарабатывать все же как-то надо и отпраздновала свое возвращение большим концертом в «Олимпийском». И больше попыток уйти из шоу-бизнеса она не предпринимала.