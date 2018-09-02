«Алла закончилась как певица», Сергей Соседов нелестно о Пугачевой

Акула пера Сергей Соседов долгое время искренне восхищался Аллой Пугачевой, в кулуарах его даже называли «придворным журналистом Примадонны». Но с тех пор много воды утекло и теперь он превратился в непримиримого критика уже постаревшей певицы.

Он считает, что уходить со сцены нужно красиво, а не превращать свои концерты в пародию или фарс. Именно поэтому на юбилейный концерт, а Пугачева объявила, что готовит грандиозное шоу к своему 70-летию, идти он не собирается.

«Не хочу слушать ее фанеру! Я знаю Пугачеву настоящую. Ту, которая восхищала своим талантом миллионы. А сейчас выходит прилизанная женщина, что-то такое поет. Она не сможет ничего показать на юбилее, я в этом уверен. Нечем показывать – голос пропал, не осталось ничего от тембра», - рассказал он «Собеседнику».

Соседов считает, что Пугачева бравирует своей старостью и устраивает из нее клоунаду. Она в 36 лет тоже утверждала, что является старой и больной женщиной, и сейчас ничего не изменилось. «Алла закончилась как певица. К сожалению, она – одно из главных разочарований моей жизни. Эта певица утратила и голос, и талант», - резюмировал музыкальный критик.