Актер Алексей Панин стал режиссером.Первый клип не комом,а впереди взрослое кино
2 сентября 2018, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]
Эпатажный актер Алексей Панин решил попробовать себя в качестве режиссера кино. Заручившись поддержкой своих именитых коллег по цеху, он собрал звездный актерский состав для своей первой работы. Съемки должны начаться уже в октябре в российском городе Саратове, и Панин надеется, что это будет «конечно не «Жмурки-2», как все меня просят, но все равно очень классное кино».
Ну а перед тем, как снимать взрослое кино полный метр Панин потренировался. Он снял клип для «Бурановских бабушек». И надо сказать, что первый блин получился простеньким, но вовсе не комом. Кроме того, он выложил на своей странице и несколько забавных рабочих моментов, которые также повеселили пользователей Сети.
«Гениальное кино, браво!! И тут погнали наши городских, только Панину могла прийти в голову такая идея!», «Вот и застревай в деревне. Клип классный, песня прикольная, бабульки рулят. Алексей, так держать!», «Ну не хуже, чем «цвет настроения синий», зато без мата!», - написали пользователи в комментариях.
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