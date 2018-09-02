"Зря худел?", Макс Фадеев, сбросив 70 кг, в шоке от моделей бодипозитива

Российский продюсер Максим Фадеев, потративший столько усилий, чтобы похудеть и привести себя в форму, в шоке от современных тенденций моды бодипозитива. Он удивлен, увидев на обложке популярного журнала модель «plus-size» Тесс Холлидей.









«Стоило мне сбросить 70 кг, как пришла мода на бодипозитив. Где грань этой тенденции?», - задает вопрос своим подписчикам знаменитый композитор.

Надо сказать, что 155 килограммовая модель на обложке «Cosmo» действительно поразила пользователей Сети. «Грань между "я принимаю свое тело" и "я - ленивая жопа и не собираюсь что-либо менять" слишком тонка. Стыдиться себя нельзя, но относиться к организму с должной заботой и стремиться улучшить качество жизни – необходимо. С бодипозитивом все сработало как обычно - он превратился в юдоль хайпа для фриков. Идея была хорошая, но активнее всего подхватили ее агрессивные тучные тетки с волосатыми подмышками и вот результат!», «Лишний вес- это плохо и некрасиво, давайте перестанем врать себе и другим, что нас это не волнует», «Я считаю, что это не бодипозитив, а пропаганда болезней. Большой вес - это большие проблемы со здоровьем. Это нужно решать, с помощью диетолога, эндокринолога, терапевта и физиотерапевта. Других вариантов нет. Хорошо, если обойдется без нейрохирургии и кардиологической помощи. А суставы ног вообще огромное спасибо скажут, вместе с сосудами», - написали пользователи в комментариях

И только Лолита Милявская, которая в последнее время заметно поправилась, увидев Тесс на обложке журнала, написала Фадееву: «Тогда я могу спасть спокойно» , явно намекая, что ей до 155 кило еще очень далеко.