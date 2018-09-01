Ксения Бородина сделала признание, что у неё проблемы с головой
1 сентября 2018, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что в последнее время ей довольно тяжело держать привычный темп жизни. Это связано с тем, что женщину мучают постоянные головные боли.
Ксения прошла медицинское обследование, но причину недомогания пока не выяснили. Сама телеведущая считает, что проблема в низком давлении. «Посыпалась мать», - пошутила Ксения Бородина. Поклонники бросились успокаивать Бородину, желать ей здоровья, и рассказывать, как они побеждают головную боль. Ей советуют побольше отдыхать и спать.
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