Ксения Бородина сделала признание, что у неё проблемы с головой

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что в последнее время ей довольно тяжело держать привычный темп жизни. Это связано с тем, что женщину мучают постоянные головные боли.

Ксения прошла медицинское обследование, но причину недомогания пока не выяснили. Сама телеведущая считает, что проблема в низком давлении. «Посыпалась мать», - пошутила Ксения Бородина. Поклонники бросились успокаивать Бородину, желать ей здоровья, и рассказывать, как они побеждают головную боль. Ей советуют побольше отдыхать и спать.