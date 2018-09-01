Свадьба сына Ларисы Гузеевой проходит сегодня в Грузии

Актриса, телеведущая Лариса Гузеева поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. Ее сын, 26-летний Георгий Толордава сегодня женится. Гузеева разместила фото своих сборов на свадьбу.

Позднее появилась фотография, которая дала возможность поклонникам восхититься результатом этой подготовки. "Фото будет много: благодарить буду всех, кто нас любит и помогает!" - пообещала Лариса Гузеева.

Георгий и Анна знают друг друга уже давно, Ларисе очень нравится выбор сына. Предложение руки и сердца девушке Георгий сделал в августе 2017 года.

"Ну всё! Я поехала за своим мальчиком! За своим любимым СЫНОМ!", - подписала размещенное ниже фото Гузеева. "Будущая свекровь! Мудрости и взаимопонимания с невесткой", "Вы безумно красивая сегодня", - пишут подписчики.