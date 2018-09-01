Свадьба сына Ларисы Гузеевой проходит сегодня в Грузии
1 сентября 2018, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса, телеведущая Лариса Гузеева поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. Ее сын, 26-летний Георгий Толордава сегодня женится. Гузеева разместила фото своих сборов на свадьбу.
Позднее появилась фотография, которая дала возможность поклонникам восхититься результатом этой подготовки. "Фото будет много: благодарить буду всех, кто нас любит и помогает!" - пообещала Лариса Гузеева.
Георгий и Анна знают друг друга уже давно, Ларисе очень нравится выбор сына. Предложение руки и сердца девушке Георгий сделал в августе 2017 года.
"Ну всё! Я поехала за своим мальчиком! За своим любимым СЫНОМ!", - подписала размещенное ниже фото Гузеева. "Будущая свекровь! Мудрости и взаимопонимания с невесткой", "Вы безумно красивая сегодня", - пишут подписчики.
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