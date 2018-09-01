Певец Александр Серов, о романе которого с бывшей участницей скандальной телестройки судачат в Сети, впервые решился прокомментировать ситуацию. И его версия событий абсолютно не совпадает с тем, что рассказывала журналистам 29-летняя красотка Дарья Друзяк.

Надо сказать, что Дарья никогда не была паинькой. Еще в разгар ее съемок на проекте постоянно всплывали всевозможные скандальные служи и разоблачения. В Сети появлялась информация о том, что девушка оказывает эскорт-услуги и живет на деньги богатых спонсоров. Ну, а потом сама Друзяк неожиданно заявила, что поселилась в доме 64-летнего певца Александра Серова. А это для нее был уже выход на совершенно иной уровень.

Она рассказала, что при помощи популярного певца собирается покорить российскую эстраду, стать актрисой и моделью. Более того, она даже признавалась, что у них с Александром Серовым не просто дружеские отношения, а «был интим». Но история Золушки из Одессы закончилась печально, рядом с Серовым она долго не продержалась, хотя и умудрилась даже из расставания извлечь выгоду. На различных ток-шоу она рассказывала, как задыхалась от отсутствия свободы в доме знаменитости. А когда она устроила истерику, певец ее якобы избил и вышвырнул за дверь.

В версии Александра Серова история его взаимоотношений с Дарьей гораздо проще, банальнее, а романтики в ней и вовсе нет. Он рассказал, что действительно предоставил девушке но не свой дом, а пустующую квартиру по просьбе близкой подруги семьи артиста директора певицы Stacy. Ей же он и пообещал помочь с карьерой Дарье, но, увы, столкнулся с объективными трудностями.

«К сожалению, у девушки не оказалось вокальных и внешних данных. Я не стал это скрывать и решил сказать ей правду. И я вовсе не просил ее освобождать квартиру, и намека на интим не было!», – цитирует певца портал Dom2.Life. Звезда полагает, что девушка просто обиделась на правду и начала сочинять небылицы. «Не зря говорят: не делай добра, не получишь зла», – заключил Александр Серов, искренне не понимая, за что девушка облила его грязью.