Идеальное лицо 50-летней певицы Валерии привело фанатов в восторг

Известная российская певица Валерия постоянно поражает поклонников своей молодостью и стройностью. Вот и на этот раз 50-летняя артистка удивила многих фотографией своего лица крупным планом.

На снимке в Instagram можно увидеть Валерию, сидящую в машине. На лице певицы заметен легкий макияж, который лишь подчеркивает природную красоту женщины. Фолловеры в комментариях под недавними фотографиями отмечают, что у звезды нет морщин не только на лбу, под глазами или вокруг рта, но и на шее, хотя именно эта часть тела обычно выдает возраст женщины.

Многие считают, что Валерия прибегает к помощи косметолога, однако признают, что если это действительно так, то ее специалист делает свою работу очень аккуратно и деликатно. Сама артистка никак не комментирует домыслы подписчиков.