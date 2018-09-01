Идеальное лицо 50-летней певицы Валерии привело фанатов в восторг
1 сентября 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Валерия постоянно поражает поклонников своей молодостью и стройностью. Вот и на этот раз 50-летняя артистка удивила многих фотографией своего лица крупным планом.
На снимке в Instagram можно увидеть Валерию, сидящую в машине. На лице певицы заметен легкий макияж, который лишь подчеркивает природную красоту женщины. Фолловеры в комментариях под недавними фотографиями отмечают, что у звезды нет морщин не только на лбу, под глазами или вокруг рта, но и на шее, хотя именно эта часть тела обычно выдает возраст женщины.
Многие считают, что Валерия прибегает к помощи косметолога, однако признают, что если это действительно так, то ее специалист делает свою работу очень аккуратно и деликатно. Сама артистка никак не комментирует домыслы подписчиков.
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