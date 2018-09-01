Никита Джигурда намерен снова жениться ... и опять на своей бывшей супруге

Актер Никита Джигурда отличается завидным постоянством. Он снова решил жениться и в качестве избранницы все та же бывшая жена Марина Анисина. Вот только для начала он планирует получить деньги по наследству миллионного состояния предпринимательницы Людмилы Браташ, ну а после «честным пирком да за свадебку».

И ничего, что у невесты уже двое детей от того же Джигурды, главное ведь, чтобы всем было весело. А невесело в этой ситуации только сестре погибшей миллионерши Людмилы Браташ, которая до последнего билась за наследство с эпатажным артистом и, похоже, Светлана Романова проигрывает это сражение. Столичный нотариус уже отказал родственницы миллионерши в получении средств. Теперь артист ждет решения судов Франции и США. Никита Джигурда уверен в своей победе и уже знает, как отпраздновать получение состояния.

«Наша свадьба с Мариной будет апофеозом победы в этом нелегком деле. Торжество планируем провести в конце ноября, возможно, ближе к Новому году. Все будет зависеть от того, как закончатся суды, и когда мы получим наследство», – цитирует актера «СтарХит».

Он добавил, что церемонию планирует провести в старинном замке Шотландии, где живут его дальние родственники, либо в Дании. Все поклонники смогут насладиться роскошью и блеском торжества в социальных сетях или даже по телевидению. А вот после второй по счету свадьбы актер будет настаивать на третьем по счету ребенке от фигуристки.