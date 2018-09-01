48-летняя жена "Джеймса Бонда" родила дочь
1 сентября 2018, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]
Известная актриса Рейчел Вайс подарила своему супругу Дэниелу Крейгу дочь. Согласно последней информации, этой новостью 48-летняя женщина и ее 50-летний муж самостоятельно поделились с журналистами.
Для исполнителя роли суперагента Джеймса Бонда и звезды фильмов "Молодость", "Мумия", "Мои черничные ночи" этот ребенок стал первым общим. У Рейчел есть двенадцатилетний сын от прошлых отношений. Как сообщает "СтарХит", новоиспеченные родители невероятно счастливы. Имя девочки пока не называется.
В последнее время Вайс редко появлялась на публичных мероприятиях, однако ее часто заставали за прогулками по Нью-Йорку. Вероятно, малышка появилась на свет именно в этом городе.
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