Известная актриса Рейчел Вайс подарила своему супругу Дэниелу Крейгу дочь. Согласно последней информации, этой новостью 48-летняя женщина и ее 50-летний муж самостоятельно поделились с журналистами.

Для исполнителя роли суперагента Джеймса Бонда и звезды фильмов "Молодость", "Мумия", "Мои черничные ночи" этот ребенок стал первым общим. У Рейчел есть двенадцатилетний сын от прошлых отношений. Как сообщает "СтарХит", новоиспеченные родители невероятно счастливы. Имя девочки пока не называется.

В последнее время Вайс редко появлялась на публичных мероприятиях, однако ее часто заставали за прогулками по Нью-Йорку. Вероятно, малышка появилась на свет именно в этом городе.