Когда отдых идет на пользу, Пугачева в минишортах вернулась в Москву

Примадонна вернулась из от пуска в Москву. Отдых на Рижском взморье пролетел быстро, но добавил много приятных моментов в жизнь звездного семейства. Вместе с Максимом Галкиным Народная артистки Советского Союза подпевала на концерты у Светланы Лободы, танцевала на сцене вместе с дочерью Кристиной Орбакайте, встречала у себя в гостях Раймонда Паулса и записывала ролик с Лаймой Вайкуле.

Это тот случай, когда отдых пошел 69-летней Пугачевой на пользу, в коротеньких шортиках она выглядит очень хорошо и молодо. На Рижском вокзала ее ждали журналисты, он которых Примадонна пыталась отмахнуться. Благо почти вплотную поданная к вагону черная машина представительского класса помогла звездному семейству быстро покинуть перрон.

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)1 Сен 2018 в 12:27 PDT

«Дорога изматывает, хочется скорей домой, а тут вопросы ещё какие-то. Назойливость такая, достают и бесят людей. Мне кажется, это неправильно», «Будешь тут недовольной, не успела с поезда выйти, задолбали дурацкими вопросами!», «Ну вот если бы репортёры не встретили, наверное, обиделись бы хлеще. Пусть лучше придурок какой то, но все же внимание», «Популярность - это их хлеб, а у журналистов тоже своя работа. Так что без обид», - написали пользователи в комментариях.