Экс-водитель Волочковой начал сливать грязный компромат на балерину

Бывший водитель балерины Анастасии Волочковой, которого она засудила за кражу и мошенничество, начал сливать грязный компромат на своего экс-работодателя. Он обвинил звезду в алкоголизме и беспорядочных связях с мужчинами.

В принципе Александр Скиртач перестал держать язык за зубами, как только покинул здание суда. Его не напугали ни три года условно, ни штраф в 376 тысяч. Он готов и дальше перетряхивать грязное белье балерины и уверяет, что может подтвердить все свои слова на детекторе лжи.

В программе Андрея Малахова обиженный водитель подробно описал, что день Волочковой начинался в 11 утра чашкой чая с ромом. Затем она плавно переходила на вино и текилу. Кроме того, по словам экс-водителя, Волочкова не стеснялась поручать ему «убрать из кровати» очередного поклонника. Более того, он заявил, что весь конфликт с бывшей хозяйкой произошел именно потому, что он отказался вступить с ней в интимную связь.

«У нее мужчины есть практически каждый день. Вся прислуга меня предупреждала, чтобы я с ней не спал. Хоть водитель, хоть персонал, если спит, то месяц-два и увольняются», — говорил Скиртач.