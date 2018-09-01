Лера Кудрявцева через три недели после родов похвасталась тонкой талией

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева всего три недели назад родила долгожданную дочь. Накануне звезда вернулась к работе и продемонстрировала идеальную талию в белом брючном костюме.

Коллеги поздравили телеведущую с возвращением из короткого декретного отпуска и презентовали ей гигантский торт и несколько роскошных букетов. Лера поделилась с поклонниками фотографиями своих подарков, а также показала, как она выглядит в первый день работы.

Белый костюм с приталенным жакетом подчеркнул стройную фигуру Кудрявцевой и ее осиную талию. Ранее поклонники заметили, что Лера помолодела после рождения второго ребенка.