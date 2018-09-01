Лера Кудрявцева через три недели после родов похвасталась тонкой талией
1 сентября 2018, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева всего три недели назад родила долгожданную дочь. Накануне звезда вернулась к работе и продемонстрировала идеальную талию в белом брючном костюме.
Коллеги поздравили телеведущую с возвращением из короткого декретного отпуска и презентовали ей гигантский торт и несколько роскошных букетов. Лера поделилась с поклонниками фотографиями своих подарков, а также показала, как она выглядит в первый день работы.
Белый костюм с приталенным жакетом подчеркнул стройную фигуру Кудрявцевой и ее осиную талию. Ранее поклонники заметили, что Лера помолодела после рождения второго ребенка.
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