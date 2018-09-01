Сотрудники калифорнийской полиции застрелили звезду популярного сериала "Скорая помощь". Согласно последней информации, происшествие случилось в квартире 49-летней актрисы под Лос-Анджелесом.

Речь идет о Ванессе Маркес, которая исполнила в сериале роль медсестры Венди Голдман. Как сообщает в субботу утром издание Los Angeles Times, женщина страдала психическим расстройством. Правоохранители и психиатры в течение полутора часов убеждали актрису отправиться в клинику на лечение. В какой-то момент Маркес схватила пневматический пистолет и начала целиться в полицейских. Они приняли оружие за настоящее и выстрелили первыми.

Ванессу незамедлительно отвезли в больницу, где ей, однако, ничем не смогли помочь. Ее ранение оказалось несовместимым с жизнью.