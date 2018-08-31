Певица Вера Брежнева приняла участие в интересном эксперименте
31 августа 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Вера Брежнева приняла участие в интересном эксперименте. Голос артистки теперь можно услышать в популярном приложении для водителей автомобиля.
По словам создателей, голоса известных личностей привлекают к себе больше внимания и развлекают водителей в пути, сообщает издание «7 дней». Отмечается, что в программе включены не только простые фразы «поверните направо» или «поверните налево», но и известные слова знаменитостей.
«Я знаю пароль и вижу ориентир, поехали вместе! Мои родные люди, теперь мы сможем больше времени проводить вместе!», - говорит Вера Брежнева.
В эксперименте также приняли участие юморист Гарик Харламов, репер Баста, футболист Артём Дзюба и другие.
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