Известная российская певица Вера Брежнева приняла участие в интересном эксперименте. Голос артистки теперь можно услышать в популярном приложении для водителей автомобиля.

По словам создателей, голоса известных личностей привлекают к себе больше внимания и развлекают водителей в пути, сообщает издание «7 дней». Отмечается, что в программе включены не только простые фразы «поверните направо» или «поверните налево», но и известные слова знаменитостей.

«Я знаю пароль и вижу ориентир, поехали вместе! Мои родные люди, теперь мы сможем больше времени проводить вместе!», - говорит Вера Брежнева.

В эксперименте также приняли участие юморист Гарик Харламов, репер Баста, футболист Артём Дзюба и другие.