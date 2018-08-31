Лера Кудрявцева помолодела после рождения дочери
31 августа 2018, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева после рождения второго ребенка невероятно помолодела. Поклонники были поражены, насколько сильно материнство изменило внешность знаменитости.
На днях Лера опубликовала снимок, на котором она запечатлена вместе с двумя детскими фотографами. На этом кадре 47-летняя телеведущая кажется молодой девушкой не старше 25 лет. Фолловеры отметили, что лицо Кудрявцевой буквально светится изнутри, передает "7 Дней".
Отмечается, однако, что женщина пока не демонстрирует свою фигуру – она предпочитает надевать свободные платья, футболки и толстовки. Кроме того, Лера не делится снимками новорожденной дочки Марии.
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