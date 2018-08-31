Лера Кудрявцева помолодела после рождения дочери

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева после рождения второго ребенка невероятно помолодела. Поклонники были поражены, насколько сильно материнство изменило внешность знаменитости.

На днях Лера опубликовала снимок, на котором она запечатлена вместе с двумя детскими фотографами. На этом кадре 47-летняя телеведущая кажется молодой девушкой не старше 25 лет. Фолловеры отметили, что лицо Кудрявцевой буквально светится изнутри, передает "7 Дней".

Отмечается, однако, что женщина пока не демонстрирует свою фигуру – она предпочитает надевать свободные платья, футболки и толстовки. Кроме того, Лера не делится снимками новорожденной дочки Марии.