Будущая многодетная мать Эвелина Бледанс до сих пор тоскует по бывшему мужу

Известная российская актриса Эвелина Бледанс, которая в ближайшем будущем станет матерью в третий раз, до сих пор тоскует по бывшему мужу Александру Семину. Их развод состоялся почти два года назад.

Эвелина опубликовала на своей страничке несколько снимков, на которых она запечатлена с супругом во время своей второй беременности. Бледанс сообщила, что решила почистить свой электронный почтовый ящик и наткнулась на личные послания, передает teleprogramma.pro.

По словам актрисы, в некоторых письмах можно почувствовать такие любовь и нежность, что у нее на глаза навернулись слезы. Эвелина задалась вопросом, куда исчезает любовь.

Напомним, недавно Бледанс успешно прошла процедуру ЭКО и скоро планирует уйти в декретный отпуск.