Будущая многодетная мать Эвелина Бледанс до сих пор тоскует по бывшему мужу
31 августа 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса Эвелина Бледанс, которая в ближайшем будущем станет матерью в третий раз, до сих пор тоскует по бывшему мужу Александру Семину. Их развод состоялся почти два года назад.
Эвелина опубликовала на своей страничке несколько снимков, на которых она запечатлена с супругом во время своей второй беременности. Бледанс сообщила, что решила почистить свой электронный почтовый ящик и наткнулась на личные послания, передает teleprogramma.pro.
По словам актрисы, в некоторых письмах можно почувствовать такие любовь и нежность, что у нее на глаза навернулись слезы. Эвелина задалась вопросом, куда исчезает любовь.
Напомним, недавно Бледанс успешно прошла процедуру ЭКО и скоро планирует уйти в декретный отпуск.
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