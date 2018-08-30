Леонардо Ди Каприо собирается жениться?
30 августа 2018, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети появилась информация, что известный голливудский актёр Леонардо Ди Каприо собирается попрощаться со своей холостяцкой жизнью. 43-летняя кинозвезда готовится сделать предложение своей возлюбленной, 21-летней модели Камиле Морроне.
Как сообщает издание «7 дней», такого результата не удавалось добиться ни одной бывшей подруге актера. По словам друга Ди Каприо, с новой девушкой у актёра сложились особенные отношения. Несмотря на большую разницу в возрасте, возлюбленных этот факт ни капли не смущает.
Напомним, что ранее Леонардо встречался со многими популярными моделями и актрисами, однако ни одной из них так и не удалось дождаться предложения.
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