Поклонники в восторге от фото похудевшей Семенович

Известная актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович в настоящее время отдыхает в столице Чехии. Из Праги девушка делится фотографиями, которые приводят поклонников звезды в восхищение.

Как отметили многие фолловеры, Анна довольно заметно похудела и выглядит воздушной, свежей и похорошевшей. Накануне певица разместила в Сети снимки, на которых позирует в легком платье и кроссовках.

Подписчики заметили, что Семенович просто сияет. Сама певица в комментариях к фото делится с поклонниками восторгами от своего пребывания в "волшебной" Праге.

"Просто поймала удовольствие и не собираюсь его упускать", "Окружайте себя людьми, с которыми вы чувствуете себя счастливее ", "Я влюбилась в Прагу! Сколько тут красивых и волшебных мест!".

Публикация от Премьера❗️Стори ‼️ (@ann_semenovich)29 Авг 2018 в 8:41 PDT