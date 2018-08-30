Поклонники в восторге от фото похудевшей Семенович
30 августа 2018, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]
Известная актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович в настоящее время отдыхает в столице Чехии. Из Праги девушка делится фотографиями, которые приводят поклонников звезды в восхищение.
Как отметили многие фолловеры, Анна довольно заметно похудела и выглядит воздушной, свежей и похорошевшей. Накануне певица разместила в Сети снимки, на которых позирует в легком платье и кроссовках.
Подписчики заметили, что Семенович просто сияет. Сама певица в комментариях к фото делится с поклонниками восторгами от своего пребывания в "волшебной" Праге.
"Просто поймала удовольствие и не собираюсь его упускать", "Окружайте себя людьми, с которыми вы чувствуете себя счастливее ", "Я влюбилась в Прагу! Сколько тут красивых и волшебных мест!".
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