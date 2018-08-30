Экс-депутат подал в суд на репера Тимати

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осуждённый за избиение DJ Smash, подал в суд на известного репера Тимати за оскорбления в свой адрес. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

«Отправил в Мещанский суд иск к Тимати. Юристы готовят еще один, к Смешу. Я за свое ответил, теперь их очередь. Важны не деньги, важно решение суда», - написал Телепнев.

В заявлении бывший депутат указал, что Тимати использует слова, которые содержат «неприличные формы отрицательной оценки личности истца». При этом он напомнил, что у репера в подписчиках в Instagram есть несовершеннолетние, поэтому такое поведение артиста крайне неприемлемо. В связи с этим Телепнев требует, чтобы Тимати выплатил компенсацию морального труда в размере 300 тыс. рублей.

Напомним, что конфликт Александра Телепнева с DJ Smash произошел в ночном клубе города Перми. По версии музыканта, из-за того, что он отказался делать селфи с приятелем экс-депутата, началась драка. В результате диджею диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти.