Пользователи Сети забросали полезными советами беременную Регину Тодоренко
30 августа 2018, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
После того, как популярная украинская телеведущая, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко подтвердила слухи о своей беременности от Влада Топалова, поклонники звездной пары стали более пристально следить за новыми публикациями девушки в Сети. Они отмечают изменения ее фигуры и дают полезные советы.
Даже, комментируя песню, которую Регина выложила в Сеть, фолловеры больше всего обращали внимание на округлившийся живот телеведущей.
«Круто, когда будущие родители на таком позитиве, молодцы!», «Классное исполнение! Только нельзя так сидеть, кровоток ребёнку пережимаешь», «Такая хорошая пара! Рада, что вы нашли друг друга и счастливы вместе! Региночка, берегите здоровье, и ваши детки будут очаровательными», - написал пользователи в комментариях.
Напомним, о своей беременности Тодоренко долгое время предпочитала не распространяться, но тщательно скрываемое событие только еще больше привлекало внимание масс-мадиа, дошло жаже до откровенного шантажа.
"Ко мне подошел корреспондент известного портала и сказал, что у них есть информация обо всех мои анализах, есть заключение врача, и давайте, мол, решать, как это публиковать. Я ответила:" Что? Это такой шантаж?" – возмущенно рассказала Регина интервью для издания Glamour.
Кроме того, популярный таблоид сообщил, что знаменитость ожидает мальчика и родит примерно в декабре.
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