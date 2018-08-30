Пользователи Сети забросали полезными советами беременную Регину Тодоренко

После того, как популярная украинская телеведущая, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко подтвердила слухи о своей беременности от Влада Топалова, поклонники звездной пары стали более пристально следить за новыми публикациями девушки в Сети. Они отмечают изменения ее фигуры и дают полезные советы.

Даже, комментируя песню, которую Регина выложила в Сеть, фолловеры больше всего обращали внимание на округлившийся живот телеведущей.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)27 Авг 2018 в 11:15 PDT

«Круто, когда будущие родители на таком позитиве, молодцы!», «Классное исполнение! Только нельзя так сидеть, кровоток ребёнку пережимаешь», «Такая хорошая пара! Рада, что вы нашли друг друга и счастливы вместе! Региночка, берегите здоровье, и ваши детки будут очаровательными», - написал пользователи в комментариях.

Напомним, о своей беременности Тодоренко долгое время предпочитала не распространяться, но тщательно скрываемое событие только еще больше привлекало внимание масс-мадиа, дошло жаже до откровенного шантажа.

"Ко мне подошел корреспондент известного портала и сказал, что у них есть информация обо всех мои анализах, есть заключение врача, и давайте, мол, решать, как это публиковать. Я ответила:" Что? Это такой шантаж?" – возмущенно рассказала Регина интервью для издания Glamour.

Кроме того, популярный таблоид сообщил, что знаменитость ожидает мальчика и родит примерно в декабре.