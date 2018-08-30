Степаненко хочет отсудить у Петросяна старинные оккультные книги
30 августа 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
Артистка Елена Степаненко в рамках бракоразводного процесса и раздела имущества с юмористом Евгением Петросяном требует передать ей ряд книг оккультного содержания, сообщил адвокат юмориста.
«Елена Степаненко в рамках процесса требует оставить ей пять древних оккультных книг», - сообщил адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.
Адвокат уточнил, что содержание этих книг касается оккультизма, спиритизма, гипнотизма, заговоров и истории суеверий и волшебства. Все эти книги были изданы в начале прошлого века, сообщает РИА Новости.
Ранее в прессе появились сообщения, что бракоразводный процесс и раздел имущества негативным образом сказались на состоянии здоровья артиста юмористического жанра Евгения Петросяна.
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