Степаненко хочет отсудить у Петросяна старинные оккультные книги

Артистка Елена Степаненко в рамках бракоразводного процесса и раздела имущества с юмористом Евгением Петросяном требует передать ей ряд книг оккультного содержания, сообщил адвокат юмориста.

«Елена Степаненко в рамках процесса требует оставить ей пять древних оккультных книг», - сообщил адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.

Адвокат уточнил, что содержание этих книг касается оккультизма, спиритизма, гипнотизма, заговоров и истории суеверий и волшебства. Все эти книги были изданы в начале прошлого века, сообщает РИА Новости.

Ранее в прессе появились сообщения, что бракоразводный процесс и раздел имущества негативным образом сказались на состоянии здоровья артиста юмористического жанра Евгения Петросяна.