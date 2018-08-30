Энрике Иглесиас показал, как развлекает своих детей
30 августа 2018, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Известный испанский певец Энрике Иглесиас, не так давно ставший отцом очаровательных близнецов, поделился забавным роликом, как он развлекает и смешит своего сына Николаса и дочку Люси.
Прибавление в семье испанского музыканта Энрике Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой произошло в декабре прошлого года. В одной из клиник Майами Анна родила любимому мужчине близнецов: сына Николаса и дочку Люси.
Стоит отметить, что звездная пара старалась не привлекать внимание прессы и общественности к скорому появлению детей. Анна во время беременности практически не появлялась на публике, а снимки в инстаграме публиковала только такие, где не была заметной изменившаяся фигура. Зато теперь оба родителя души не чают в своих малышах. Энрике, например, старается проводить с детьми все свое свободное время. Поклонники уже назвали его идеальным папой, пишет «Телепрограмма».
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