Энрике Иглесиас показал, как развлекает своих детей

Известный испанский певец Энрике Иглесиас, не так давно ставший отцом очаровательных близнецов, поделился забавным роликом, как он развлекает и смешит своего сына Николаса и дочку Люси.

Прибавление в семье испанского музыканта Энрике Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой произошло в декабре прошлого года. В одной из клиник Майами Анна родила любимому мужчине близнецов: сына Николаса и дочку Люси.

Стоит отметить, что звездная пара старалась не привлекать внимание прессы и общественности к скорому появлению детей. Анна во время беременности практически не появлялась на публике, а снимки в инстаграме публиковала только такие, где не была заметной изменившаяся фигура. Зато теперь оба родителя души не чают в своих малышах. Энрике, например, старается проводить с детьми все свое свободное время. Поклонники уже назвали его идеальным папой, пишет «Телепрограмма».