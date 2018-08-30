Мария Кожевникова показала редкие кадры венчания

Актриса театра и кино, общественный деятель и политик Мария Кожевникова сегодня отмечает семейный праздник. Артистка празднует пятую годовщину свадьбы со своим супругом Евгением Васильевым.

В честь семейного юбилея Мария Кожевникова поделилась с подписчиками редкими кадрами с церемонии венчания. «Обычно в семейные праздники я пишу длинные посты, но сегодня буду краткой. Ведь любовь проявляется в поступках. Нам пять лет! Трое сыновей!», - подписала Мария опубликованные снимки.

Поклонники, которых в инстаграме Марии Кожевниковой больше двух миллионов, от всей души поздравили актрису с замечательным юбилеем и пожелали ей семейного счастья, пишет «Телепрограмма».