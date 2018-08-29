У кого из звездных блогеров больше всего ботов-подписчиков в Instagram определено с помощью специального приложения. Итоги проверки опубликованы на сайте телеканала "360". Так у бывшей КВНщицы и участницы шоу "Comedy Баттл" Иды Галич среди 4,1 миллиона подписчиков 458 тысяч — боты. Обидела ли Бородина Бузову фразой "Вот и промолчи"

У теледивы и начинающей певицы и бизнесвумен Ольги Бузовой из 13,5 миллиона подписчиков 1,2 миллиона - фейковые. Из 8,9 миллиона подписчиков блогера Анастасии Ивлеевой ботов 218 тысяч. Среди тех, у кого боты составляют значительную часть подписчиков - теледива, возлюбленная Влада Топалова Регина Тодоренко, актриса Анастасия Самбурская, телеведущая Виктория Боня.

У звезд шоу-бизнеса подписчиков-фейков гораздо меньше. На 1,7 миллиона подписчиков Николая Баскова приходится 56 тысяч ботов. На странице Аллы Пугачевой фейковых 376 из 1,6 миллиона подписок.