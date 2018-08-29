Сергей Жуков рассказал о самочувствии после операции

Певец, солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков перенес третью операцию. Перед операцией артист обратился к своим поклонникам с просьбой молиться за него и пообещал рассказать о самочувствии после операции. Певец чувствует себя хорошо, но ему предстоит реабилитация. Сергей Жуков перенес еще одну операцию

"...Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!!!", - поделился артист.Он поблагодарил: "Хочу сказать огромное спасибо моим хирургам, докторам, медсестрам, всей стране, всем Вам за поддержку и переживания, за 8 тысяч чистосердечных комментариев, за десятки тысяч молитв и добрых слов!".

Жуков так и не раскрыл свои проблемы со здоровьем.