Сергей Жуков рассказал о самочувствии после операции
29 августа 2018, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]
Певец, солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков перенес третью операцию. Перед операцией артист обратился к своим поклонникам с просьбой молиться за него и пообещал рассказать о самочувствии после операции. Певец чувствует себя хорошо, но ему предстоит реабилитация.
"...Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!!!", - поделился артист.Он поблагодарил: "Хочу сказать огромное спасибо моим хирургам, докторам, медсестрам, всей стране, всем Вам за поддержку и переживания, за 8 тысяч чистосердечных комментариев, за десятки тысяч молитв и добрых слов!".
Жуков так и не раскрыл свои проблемы со здоровьем.
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