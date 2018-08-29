"Она бы встала из гроба и обругала", певец Юлиан возмущен фильмом про Мордюкову

Певец Юлиан шокирован фильмом про Нону Мордюкову, с которой был дружен до самого ее последнего момента. Он не понимает, почему телевизионщики опускаются до откровенной лжи, переворачивают факты и придумывают то, чего никогда не было. У них нет никакого уважения к мертвым, они из легендарной актрисы сделали женщину легкого поведение, негодует артист.

«Сейчас стало модно снимать фильмы про ушедших людей, наверное, потому что они не могут встать из гроба и обматерить! Мордюкова бы так и сделала! Посмотрите, что творят телевизионщики! Берут несуществующую ситуацию и начинают ее раскручивать так, как им хочется», - цитирует возмущенного певца «Собеседник».

Юлиан рассказал, что Нонна Викторовна никогда не враждовала с Риммой Марковой, напротив они были подругами и всегда очень тепло отзывались друг о друге. «Это все бред сивой кобылы. А чего стоят их слова, что после смерти Мордюковой Римма Маркова вздохнула: «Наконец-то осталась одна в этой нише и все роли достанутся мне!» Такое ощущение, что эти фильмы снимает неграмотный пэтэушник или гастарбайтер. Логики ноль», - не скрывает своего негодования Юлиан.

Но больше всего Юлиана оскорбило, что авторы фильма рассказывают о многочисленных романах Мордюковой, уверяя что артистка обожала мужчин и никогда не отказывалась от близости. «Я даже не знаю, как литературно назвать, кого из нее делают! Мягко говоря, девушку л¬егкого поведения! Показывают, что она со всеми крутила романы, раздавала себя направо и налево, как женщина легкого поведения! Но это не так!», - уверенно говорит певец.

Он утверждает, что люди просто не могли поверит в то, что она была добра и участлива, как не верили они и в дружеские отношения самого Юлиана и легендарной актрисы. Про их «роман» тоже много судачил, а когда певец переехал жить в ее дом, о любовной связи не шептались только ленивые. «Нонна, когда в очередной раз прочитала брехню про нас, говорит: «Ты скажи им, что спишь у меня на раскладушке на кухне!» Это так и было! У нее была однокомнатная квартира, в которой я жил», - вспоминает Юлиан.

Нонна Викторовна и начинающий певец познакомились на гастролях, и она как-то сразу прониклась к Юлиану. Это были непростые времена, у актрисы умер сын, и она в талантливом молодом человеке увидела возможность унять свою боль. Она стала помогать певцу, интересоваться его делами. А потом из общежития он переехал в ее дом и целый год жил рядом.

«Она заботилась обо мне, как о сыне. Помню, у меня были концертные туфли, у которых оторвалась подошва. Так она их взяла и стала клеить! Нонна Мордюкова – необыкновенная женщина, удивительная. Мы дружили до последних дней, я считаю ее своей второй мамой», - с грустью вспоминает 45-летний артист.