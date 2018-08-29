Когда пользователи Сети услышали, что Эдуард Лимонов назвал экс-кандидата в президенты «губастой дурой из ПТУ» они затаили дыхание, запаслись попкорном и стали ждать ответного слова Ксении Собчак. У некоторых была смутная надежда, что телеведущая вовсе не та, кем ее считает эксцентричный писатель, и она продемонстрирует это, не вступая в полемику, но увы.

"Губастая дура из ПТУ", Лимонов вновь "прошелся" по Собчак

Собчак не смогла снести оскорблений и написала пост в Twitter. О чем, несомненно, уже пожалела, если, конечно, удосужилась прочитать комментарии пользователей. «Лимонов назвал меня «губастой губошлепой дурой», а чего в этой жизни добился ты?» – ответила Собчак публично высмеявшему ее литератору.

Фолловеры ни жалеть Ксению, ни поддерживать не стали.

«Безусловно это большое достиженье ещё при жизни услышать о себе правду!», «У нас, что не правители и грабители, то у всех талантливые дети. Ноги то растут из Питера, да и крестный папа благоволит, талантливейшая нашлась», «Эти писатели вечно всё приукрашивают», «Ксюшенька, это он ещё польстил вам», «Зато он не рекламирует оводородненую воду, массажёр для глаз и прочую ерунду», - написали пользователи в комментариях.

Были и те, кто посчитал участников скандала «достойными друг друга». «Вот тут на него просветление нашло, а так-то уже в маразме», «Кукушка гадит петуху, за то, что гадит он кукушке», «Я бы назвал этот «дуэт» -2 изношенных и грязных сапога - пара», - написали они.

А кто-то сразу же задал Ксении сакраментальный вопрос: «Вам сложно было ему ботинок поцеловать? Кому надо – целуете, а ему не захотели».