"Жаль красивее артистов не нашлось", названы юные актеры "Гардемаринов"

Светлана Дружинина приступила к съемкам "Гардемаринов". Первый съемочный этап прошел в Переславле- Залесском. Там сняли несколько сцен с участием Ольги Машной, Михаила Мамаева, Александра Домогарова.

«После многих лет вынужденной разлуки три друга – гардемарина встречаются вновь, чтобы выполнить тайное поручение русской императрицы Екатерины Великой. Дружная компания попадает в сети тайного заговора международных авантюристов и, срывая коварные замыслы заговорщиков, с честью выполняют поручение государыни», – вольный пересказ сюжета фильма словами самой Светланы Дружининой в одном из интервью.

В общем, в фильме все как надо – головокружительные приключения, коварные враги, верная дружба, первая любовь и вероломная политика. Старым друзьям, полюбившимся российскому зрителю гардемаринам в деле защиты интересов государства российского помогают их повзрослевшие дети.

«Ну что же, самое время представить вам наших главных героев - детей гардемаринов! Сын Корсака и Софьи, дочь Ягужинской и Белова!», - написала Дружинина в своем Instagram и выложила фотографию юных актеров. По слухам, своих главных героев Светлана Сергеевна искала более года. В итоге на роль сына Алексея Корскака и Софьи был утвержден Андрей Лаптев, а роль дочери Анастасии Ягужинской и Саши Белова досталась Нике Здорик. И вот последняя никак не пришлась по вкусу пользователям Сети.

«От Ягужинской и Белова девочка должна была получится явно не такая .....пазл не совпал. Мальчик норм», «Выбор актера на роль сына Корсака, на мой взгляд, хорош! Актриса на роль дочери Ягужинской явно проигрывает», «Жаль покрасивее не нашлось артистов», «В последнее время в кино снимаются, всё больше не одарённые и талантливые, а блатные со связями или чьи-то протеже», - написали пользователи в комментариях.

В фильме также зрители увидят Дмитрия Харатьяна, Кристину Орбакайте, Михаила Боярского, Анну Семенович, Александра Панкратова-Черного и других любимых актеров.