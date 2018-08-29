Украинскую певицу раскритиковали за русский язык

Украинский продюсер Александр Ягольник в своем блоге обвинил певицу Ирину Билык в «российскозависимости». Причиной послужило поздравление Билык с Днем независимости Украины на русском языке.

По собственному признанию Ягольника, такое поздравление известной исполнительницы будто резануло ножом по самому сердцу шоу-бизнеса Незалежной.

«И это сейчас, когда мы воюем за возрождение украинской идентичности», - цитирует продюсера Газета.ru. В заключение своей речи Ягольник подытожил: «Бесконечный позор».

Отметим, сам Александр всегда радуется достижениям украинских деятелей культуры. По его словам, так страна демонстрирует Москве, что абсолютно от нее независима.