"Она мстительна, жестока и двулична", Еремеев устал от травли дочери Мишулина

Терпение актера Тимура Еремеева лопнуло, он больше не готов сочувствовать своей сестре Карине Мишулиной. Он требует ставить его семью в покое и прекратить всевозможные выдумки на свой счет.

Почти год длится борьба за признание его сыном известного актера, и столько же официальная семья Спартака Васильевича пытается откопать на него компромат. Три генетические экспертизы, одну из которых втайне ото всех сделала сама Карина дают почти однозначный ответ Тимур Еремеев и Карина Мишулина — брат и сестра. Но это не устраивает вдову популярного советского артиста и его наследницу.

«Я перестал сочувствовать Карине! Она мстительна, жестока и двулична. Она давит на свидетелей и проклинает всех, кто с ней не согласен. Она пользуется грязными приемами и не жалеет ни своих близких, ни тем более меня и мою семью, – заявил Еремеев. Я больше не стараюсь понять Карину! Она потеряла связь с реальностью. То, что с ней не хочет связываться ни один здравомыслящий человек, она воспринимает как вседозволенность и повод для неконтролируемого словоблудия. Она откровенно врет», - негодует Тимур в разговоре с изданием «Вокруг ТВ».

Еремеев уже устал от клеветы, которую он называет «фантазиями Карины». Подкупы судей и свидетелей, пластические операции, сожительство с мужчинами, подделка старого снимка со Спартаком Васильевичем, тюремный срок – далеко не полный перечень «компромата», который вываливает на его голову «сестренка». Он даже конкурс объявил у себя на странице в социальной сети, на самый безумный слух о себе.

«Фантазии человека тем ярче и необычнее, чем скуднее и заурядней его повседневная жизнь. В отношении меня фантазируют настолько бурно, что мне искренне жаль авторов. Предлагаю придумать что-нибудь провокационно-абсурдно-компроматное на меня в стиле моей сестры и её знакомых «журналистов», хотя их вряд ли переплюнешь в абсурдности», – написал молодой актер в Instagramи предложил победителю билеты в театр.

Еремеев допускает, что на Карину постоянно оказывают давление, накручивают и провоцируют на нелепые поступки и высказывания. «Она ведома. Она окружена людьми, провоцирующими ее на скандал. Ей не дают успокоиться. Ее накручивают, пользуясь ее психологической нестабильностью. Карина любит повторять, что я «вторгся в ее семью». Так вот, у меня совершенно обратное ощущение. Карин, оставь меня в покое!» – потребовал Тимур Еремеев.