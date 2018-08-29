Стас Садальский напугал подписчиков снимком Людмилы Максаковой без макияжа
29 августа 2018, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
Известный актер Станислав Садальский в минувший вторник продемонстрировал в сети фотографию артистки Людмилы Максаковой без макияжа. Снимок 77-летней знаменитости очень напугал подписчиков.
Фолловеры Садальского были шокированы, увидев кадр, на котором Максакова запечатлена в полотенце и без грамма косметики на лице. Некоторые отметили, что актриса, очевидно, не раз обращалась к пластическим хирургам, передает портал teleprogramma.pro.
Фотография подверглась жесткой критике со стороны подписчиков Садальского, которые подчеркнули, что Людмилу Максакову практически невозможно узнать. Многие заявили, что у артистки не получилось естественно и красиво состариться. Нашлись, однако, и "защитники", которые напомнили, что женщина уже немолода.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес