Певица Юлия Ковальчук раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Известная российская певица Юлия Ковальчук не стесняется демонстрировать в социальных сетях свою фигуру в купальнике после рождения первого ребенка. На днях артистка решила раскрыть секрет стройности.

Оказалось, что Юлия не сидит на диетах, поскольку считает, что они не работают. Певица, однако, разработала свою систему питания. Ежедневно перед завтраком она пьет стакан теплой воды, чтобы запустить обмен веществ. Кроме того, Ковальчук употребляет большое количество жидкости в течение дня. Кроме того, из-за проблем со здоровьем женщине нельзя есть фрукты – она позволяет себе только манго. Также Юлия полностью отказалась от жареного и мучного и никогда не злоупотребляет соусами.

Как сообщает "7 Дней", артистка не обедает, а вместо этого приема пищи несколько раз перекусывает овощами.