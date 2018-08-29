Андрей Малахов заинтриговал поклонников снимком с младенцем

Известный телеведущий Андрей Малахов умеет заинтриговать зрителей. Сегодня утром он огорошил своих подписчиков в сети неожиданным снимком с крохотным ребенком на руках, не раскрыв подробностей.

«Доброе утро! Я знаю, многие этого ждали – все подробности сегодня», - сделал Андрей интригующую подпись под снимком в своем инстаграме нынешним утром.

Пользователи разошлись во мнениях, чей же это младенец. Известно, что у Андрея Малахова и его супруги Натальи Шкулевой ребенок родился в ноябре прошлого года, поэтому некоторые пришли к выводу, что Малахов наконец-то показал общественности своего наследника, с чем и не замедлили его поздравить, написав: «Копия папа».

Другие пользователи не согласились с этой версией, отметив, что ребенок Малахова постарше, а этот младенец на фото еще совсем кроха, и предположили, в свою очередь, что малыш является внуком Марии Шукшиной, пишет «Телепрограмма».