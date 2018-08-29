Бен Аффлек может потерять роль супергероя из-за проблем с алкоголем

Известный голливудский актер, обладатель Оскара Бен Аффлек может потерять супергеройскую роль из-за пристрастия к алкоголю. Кинокомпания рассматривает вариант замены спивающейся звезды другим актером.

На прошлой неделе актер приехал в частный реабилитационный центр, чтобы пройти месячный курс лечения от алкоголизма. Пресса отмечает, что Бен Аффлек уже третий раз в жизни вынужден прибегнуть к услугам профильного медицинского учреждения, причем уже второй раз – в этом году. Известно также, что согласиться на реабилитацию его уговорила бывшая супруга – Дженнифер Гарнер. Она же и доставила звезду в клинику.

В связи с этим киностудия, снимающая очередной фильм о мрачном супергерое, опасается, что из-за известных проблем исполнителя главной роли с алкоголем страховщики могут резко взвинтить цены на страховку звезды. Это, в свою очередь, повысит и без того не маленький бюджет фильма. В кинокомпании всерьез раздумывают, что заменить Бена Аффлека другим актером выйдет дешевле, пишет «КП».